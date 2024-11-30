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Байден: ФБР работает по делу об угрозах в адрес команды Трампа

Ведомости

Администрация действующего президента США совместно с ФБР ведет расследование угроз в адрес будущих членов кабинета и окружения избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил американский президент Джо Байден, передает Reuters.

Байден уточнил, что его администрация сотрудничает с ФБР в борьбе с угрозами взрывов, прозвучавшими на этой неделе в адрес законодателей и нескольких будущих членов кабинета Трампа. В частности, журналист Fox News и ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане Пит Хегсет, который был выбран на пост министра обороны США, и экс-конгрессмен Ли Зельдин, которому предстоит занять должность главы Агентства по охране окружающей среды, были среди тех, кому угрожали взрывом бомбы. Правоохранительные органы в каждом из случаев не обнаружили никаких признаков наличия взрывных устройств.

На самого Трампа в ходе предвыборной кампании также было совершено два покушения.

28 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что Трамп, по его мнению, не находится в безопасном положении. Российский лидер также возмутился нападкам на семью американского политика во время развернувшейся внутриполитической борьбы в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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