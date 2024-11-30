Байден: ФБР работает по делу об угрозах в адрес команды Трампа
Администрация действующего президента США совместно с ФБР ведет расследование угроз в адрес будущих членов кабинета и окружения избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил американский президент Джо Байден, передает Reuters.
Байден уточнил, что его администрация сотрудничает с ФБР в борьбе с угрозами взрывов, прозвучавшими на этой неделе в адрес законодателей и нескольких будущих членов кабинета Трампа. В частности, журналист Fox News и ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане Пит Хегсет, который был выбран на пост министра обороны США, и экс-конгрессмен Ли Зельдин, которому предстоит занять должность главы Агентства по охране окружающей среды, были среди тех, кому угрожали взрывом бомбы. Правоохранительные органы в каждом из случаев не обнаружили никаких признаков наличия взрывных устройств.
На самого Трампа в ходе предвыборной кампании также было совершено два покушения.
28 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что Трамп, по его мнению, не находится в безопасном положении. Российский лидер также возмутился нападкам на семью американского политика во время развернувшейся внутриполитической борьбы в США.