Байден: ФБР работает по делу об угрозах в адрес команды Трампа

Байден уточнил, что его администрация сотрудничает с ФБР в борьбе с угрозами взрывов, прозвучавшими на этой неделе в адрес законодателей и нескольких будущих членов кабинета Трампа. В частности, журналист Fox News и ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане Пит Хегсет, который был выбран на пост министра обороны США, и экс-конгрессмен Ли Зельдин, которому предстоит занять должность главы Агентства по охране окружающей среды, были среди тех, кому угрожали взрывом бомбы. Правоохранительные органы в каждом из случаев не обнаружили никаких признаков наличия взрывных устройств.