Путин выразил обеспокоенность по поводу безопасности Трампа

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. В ходе предвыборной кампании на него дважды были совершены покушения. В ходе первого, произошедшего 13 июля на митинге в Пенсильвании, стрелок смог ранить кандидата в ухо. Еще одна попытка покушения случилась 15 сентября, когда Трамп был на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Агент Секретной службы США заметил прячущегося мужчину с оружием, который находился на расстоянии 270-460 м от политика. Его задержали, а рядом нашли АК-47 с прицелом. Трамп тогда не пострадал.