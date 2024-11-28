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Путин выразил обеспокоенность по поводу безопасности Трампа

Президент России заявил о «нецивилизованных средствах борьбы» в США
Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп не находится в безопасном положении, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

«В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. К сожалению, в истории США были всякие разные случаи. Но, я думаю, что он человек умный и уже, надеюсь, осторожный, понимает все это», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей».

Президент РФ также возмутился нападкам на семью американского политика, в частности, на детей во время развернувшейся внутриполитической борьбы в США.

7 ноября Путин в ходе выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с победой на выборах. Он также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США.

10 ноября The Washington Post сообщила, что между политиками состоялся телефонный разговор 7 ноября (по США). Во время беседы Трамп якобы попросил российского лидера не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии американцев в Европе, уточнил неназванный источник издания. 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре политиков.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. В ходе предвыборной кампании на него дважды были совершены покушения. В ходе первого, произошедшего 13 июля на митинге в Пенсильвании, стрелок смог ранить кандидата в ухо. Еще одна попытка покушения случилась 15 сентября, когда Трамп был на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Агент Секретной службы США заметил прячущегося мужчину с оружием, который находился на расстоянии 270-460 м от политика. Его задержали, а рядом нашли АК-47 с прицелом. Трамп тогда не пострадал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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