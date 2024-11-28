Путин выразил обеспокоенность по поводу безопасности Трампа

Путин выразил обеспокоенность по поводу безопасности ТрампаПрезидент России заявил о «нецивилизованных средствах борьбы» в США
Избранный президент США Дональд Трамп не находится в безопасном положении, заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.
«В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. К сожалению, в истории США были всякие разные случаи. Но, я думаю, что он человек умный и уже, надеюсь, осторожный, понимает все это», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей».
Президент РФ также возмутился нападкам на семью американского политика, в частности, на детей во время развернувшейся внутриполитической борьбы в США.
7 ноября Путин в ходе выступления в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с победой на выборах. Он также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США.
10 ноября The Washington Post сообщила, что между политиками состоялся телефонный разговор 7 ноября (по США). Во время беседы Трамп якобы попросил российского лидера не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии американцев в Европе, уточнил неназванный источник издания. 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре политиков.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. В ходе предвыборной кампании на него дважды были совершены покушения. В ходе первого, произошедшего 13 июля на митинге в Пенсильвании, стрелок смог ранить кандидата в ухо. Еще одна попытка покушения случилась 15 сентября, когда Трамп был на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Агент Секретной службы США заметил прячущегося мужчину с оружием, который находился на расстоянии 270-460 м от политика. Его задержали, а рядом нашли АК-47 с прицелом. Трамп тогда не пострадал.