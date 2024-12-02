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The Times of Israel: Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет

Ведомости

Израильские ВВС перехватили иранский самолет, предположительно перевозивший оружие для «Хезболлы», над Сирией в ночь на 1 декабря. Об этом сообщает The Times of Israel.

Истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и приказали ему развернуться, что он и сделал вскоре после этого.

29 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала «террористическую активность» на юге Ливана, вследствие чего нанесла удар по этой территории. По данным ЦАХАЛ, шиитская группировка «Хезболла» меняла местоположение переносной ракетной установки.

28 ноября ЦАХАЛ нанесла авиаудар по южной части Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что там была зафиксирована активность «Хезболлы». Согласно заявлению ливанской армии, ЦАХАЛ нарушила воздушное пространство и обстреливала территорию Ливана «из различных видов оружия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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