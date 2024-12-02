The Times of Israel: Израиль развернул летевший над Сирией иранский самолет
Израильские ВВС перехватили иранский самолет, предположительно перевозивший оружие для «Хезболлы», над Сирией в ночь на 1 декабря. Об этом сообщает The Times of Israel.
Истребители ВВС Израиля подлетели к иранскому самолету над Сирией и приказали ему развернуться, что он и сделал вскоре после этого.
29 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала «террористическую активность» на юге Ливана, вследствие чего нанесла удар по этой территории. По данным ЦАХАЛ, шиитская группировка «Хезболла» меняла местоположение переносной ракетной установки.
28 ноября ЦАХАЛ нанесла авиаудар по южной части Ливана. ЦАХАЛ утверждает, что там была зафиксирована активность «Хезболлы». Согласно заявлению ливанской армии, ЦАХАЛ нарушила воздушное пространство и обстреливала территорию Ливана «из различных видов оружия».