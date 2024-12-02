Кобахидзе проводит первое заседание нового правительства Грузии
Началось первое заседание нового правительства Грузии в условиях митингов оппозиции, его проводит премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Трансляцию его выступления ведет пресс-служба главы правительства.
«Сегодня проходит первое заседание нового правительства. Хочу поздравить вас всех в первую очередь с выражением доверия парламента и народа Грузии», – сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).
1 декабря Кобахидзе заявил, что назначил на должности 12 министров, «чем завершил формирование новой власти по итогам парламентских выборов 26 октября», его слова приводило ТАСС.
26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала результаты голосования и потребовала провести новые выборы. Аналогичное требование озвучила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Первый массовый митинг прошел в Грузии 4 ноября, после чего акции повторялись. Новая волна протестов началась в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. Протесты в Тбилиси продолжились и ночью 1 декабря, сообщалось о задержаниях. По данным Visioner, силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. МВД Грузии заявляло, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер.