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Кобахидзе проводит первое заседание нового правительства Грузии

Ведомости

Началось первое заседание нового правительства Грузии в условиях митингов оппозиции, его проводит премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Трансляцию его выступления ведет пресс-служба главы правительства.

«Сегодня проходит первое заседание нового правительства. Хочу поздравить вас всех в первую очередь с выражением доверия парламента и народа Грузии», – сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).

1 декабря Кобахидзе заявил, что назначил на должности 12 министров, «чем завершил формирование новой власти по итогам парламентских выборов 26 октября», его слова приводило ТАСС.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала результаты голосования и потребовала провести новые выборы. Аналогичное требование озвучила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Первый массовый митинг прошел в Грузии 4 ноября, после чего акции повторялись. Новая волна протестов началась в республике в конце ноября, когда власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. Протесты в Тбилиси продолжились и ночью 1 декабря, сообщалось о задержаниях. По данным Visioner, силы ОМОНа применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. МВД Грузии заявляло, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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