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Замглавы МИД РФ назвал происходящее в Грузии внутренним делом страны

Ведомости

Нынешняя ситуация в Грузии является внутренним делом этой страны. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Те действия, которые предпринимают прибалтийские правительства, говорят о том, что на Западе существует атмосфера совершенно недопустимая, атмосфера нетерпимости к любому инакомыслию, нетерпимости к защите традиционных ценностей, нетерпимости к стремлению суверенных государств проводить независимую, прагматичную политику», – подчеркнул Галузин (цитата по ТАСС).

По его словам, действия стран Прибалтики подтверждают одиозный характер политики Запада. Замглавы МИД РФ указал, что Россия отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных стран.

2 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в соцсети X, что три балтийских страны введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. 30 ноября Зурабишвили объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, так как парламент является «нелегитимным».

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, затем акции повторялись. Новая волна протестов охватила страну в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении республики в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным полиции, собравшиеся массово нарушали общественный порядок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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