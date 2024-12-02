Замглавы МИД РФ назвал происходящее в Грузии внутренним делом страны
Нынешняя ситуация в Грузии является внутренним делом этой страны. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Те действия, которые предпринимают прибалтийские правительства, говорят о том, что на Западе существует атмосфера совершенно недопустимая, атмосфера нетерпимости к любому инакомыслию, нетерпимости к защите традиционных ценностей, нетерпимости к стремлению суверенных государств проводить независимую, прагматичную политику», – подчеркнул Галузин (цитата по ТАСС).
По его словам, действия стран Прибалтики подтверждают одиозный характер политики Запада. Замглавы МИД РФ указал, что Россия отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных стран.
2 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в соцсети X, что три балтийских страны введут национальные санкции против причастных к подавлению протестов в Грузии.
26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. 30 ноября Зурабишвили объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, так как парламент является «нелегитимным».
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, затем акции повторялись. Новая волна протестов охватила страну в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении республики в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным полиции, собравшиеся массово нарушали общественный порядок.