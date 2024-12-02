Замглавы МИД РФ назвал происходящее в Грузии внутренним делом страны

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, затем акции повторялись. Новая волна протестов охватила страну в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении республики в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным полиции, собравшиеся массово нарушали общественный порядок.