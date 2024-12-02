Кремль не располагает информацией о личностях задержанных в Грузии россиян
В Кремле не располагают информацией о личностях задержанных в Грузии россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, очевидно, что принимая участие в нападении на силовиков, протестующие нарушали закон страны.
«Поэтому существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты и получение информации о том, что вменяется в вину этим гражданам. Но мы не располагаем информацией, кто они», – отметил Песков.
26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Новая волна протестов охватила страну в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении республики в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек.
По данным МВД Грузии, по обвинению в административных правонарушениях задержаны 224 участника протестов в стране. В результате противоправных действий участников митинга пострадал 21 сотрудник ведомства. Всего во время последних акций протеста травмы получили 113 сотрудников.