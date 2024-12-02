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Кремль не располагает информацией о личностях задержанных в Грузии россиян

Ведомости

В Кремле не располагают информацией о личностях задержанных в Грузии россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, очевидно, что принимая участие в нападении на силовиков, протестующие нарушали закон страны.

«Поэтому существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты и получение информации о том, что вменяется в вину этим гражданам. Но мы не располагаем информацией, кто они», – отметил Песков.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий главы государства, поскольку парламент является «нелегитимным».

4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, после акции повторялись. Новая волна протестов охватила страну в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении республики в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли около 200 000 человек.

По данным МВД Грузии, по обвинению в административных правонарушениях задержаны 224 участника протестов в стране. В результате противоправных действий участников митинга пострадал 21 сотрудник ведомства. Всего во время последних акций протеста травмы получили 113 сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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