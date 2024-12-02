Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию
Визит президента России Владимира Путина в Индию планируется, но точных дат пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Я могу подтвердить, что визит действительно планируется. Он готовится. Мы ждем этого визита. Но точных дат пока нет», – сказал представитель Кремля.
2 декабря телеканал News18 со ссылкой на Кремль сообщил, что премьер-министр Нарендра Моди пригласил Путина посетить Индию, а даты визита будут объявлены в начале 2025 г. 26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал о приглашении со стороны Моди. По его словам, у лидеров есть договоренность встречаться раз в год. «В начале года примерно определимся со сроками», – сказал Ушаков.
В последний раз Путин посещал Индию с рабочим визитом в декабре 2021 г.
В июле текущего года Моди впервые за пять лет посетил Россию. Путин и индийский премьер-министр провели официальные переговоры в Большом Кремлевском дворце. В итоговом совместном заявлении стороны «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта». Кроме того, была поставлена новая цель по товарообороту – $100 млрд к 2030 г.