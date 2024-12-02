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Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию

Ведомости

Визит президента России Владимира Путина в Индию планируется, но точных дат пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Я могу подтвердить, что визит действительно планируется. Он готовится. Мы ждем этого визита. Но точных дат пока нет», – сказал представитель Кремля.

2 декабря телеканал News18 со ссылкой на Кремль сообщил, что премьер-министр Нарендра Моди пригласил Путина посетить Индию, а даты визита будут объявлены в начале 2025 г. 26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал о приглашении со стороны Моди. По его словам, у лидеров есть договоренность встречаться раз в год. «В начале года примерно определимся со сроками», – сказал Ушаков.

В последний раз Путин посещал Индию с рабочим визитом в декабре 2021 г.

В июле текущего года Моди впервые за пять лет посетил Россию. Путин и индийский премьер-министр провели официальные переговоры в Большом Кремлевском дворце. В итоговом совместном заявлении стороны «договорились развивать неделимую безопасность в Евразии» и «подчеркнули необходимость мирного разрешения ситуации вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта». Кроме того, была поставлена новая цель по товарообороту – $100 млрд к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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