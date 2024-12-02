Песков подтвердил подготовку визита Путина в Индию

2 декабря телеканал News18 со ссылкой на Кремль сообщил, что премьер-министр Нарендра Моди пригласил Путина посетить Индию, а даты визита будут объявлены в начале 2025 г. 26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков также сообщал о приглашении со стороны Моди. По его словам, у лидеров есть договоренность встречаться раз в год. «В начале года примерно определимся со сроками», – сказал Ушаков.