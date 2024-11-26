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Дату визита Путина в Индию определят в начале 2025 года

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить страну, сроки визита будут установлены в начале 2025 г. Об этом сообщил на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Наши лидеры имеют договоренность встречаться друг с другом раз в год. <…> Приглашение господина Моди получено, и нами будет, естественно, положительно, конструктивно рассмотрено. В начале года определимся примерно со сроками», – сказал Ушаков.

В конце октября Путин провел встречу с Моди в рамках саммита БРИКС в Казани. В частности, премьер-министр упомянул украинский кризис и заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности, а также выразил готовность оказывать для этого содействие в будущем. Глава РФ тогда также вспомнил июльский визит Моди в Россию и оценил состоявшиеся переговоры как плодотворные.

19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с индийскими журналистами сообщил, что даты рабочей поездки Путина в Индию будут определены в скором времени. По словам Пескова, Россия «тщательно готовится к этому визиту» и придает ему «очень большое значение».

20 ноября агентство Bloomberg писало, что визит Путина в Индию станет первым после начала спецоперации на Украине, и назвало эту возможную поездку неудачей попыток Запада по изоляции РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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