Дату визита Путина в Индию определят в начале 2025 года

В конце октября Путин провел встречу с Моди в рамках саммита БРИКС в Казани. В частности, премьер-министр упомянул украинский кризис и заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности, а также выразил готовность оказывать для этого содействие в будущем. Глава РФ тогда также вспомнил июльский визит Моди в Россию и оценил состоявшиеся переговоры как плодотворные.