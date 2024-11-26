Дату визита Путина в Индию определят в начале 2025 года
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить страну, сроки визита будут установлены в начале 2025 г. Об этом сообщил на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Наши лидеры имеют договоренность встречаться друг с другом раз в год. <…> Приглашение господина Моди получено, и нами будет, естественно, положительно, конструктивно рассмотрено. В начале года определимся примерно со сроками», – сказал Ушаков.
В конце октября Путин провел встречу с Моди в рамках саммита БРИКС в Казани. В частности, премьер-министр упомянул украинский кризис и заявил, что Индия полностью поддерживает скорейшее восстановление мира и стабильности, а также выразил готовность оказывать для этого содействие в будущем. Глава РФ тогда также вспомнил июльский визит Моди в Россию и оценил состоявшиеся переговоры как плодотворные.
19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с индийскими журналистами сообщил, что даты рабочей поездки Путина в Индию будут определены в скором времени. По словам Пескова, Россия «тщательно готовится к этому визиту» и придает ему «очень большое значение».
20 ноября агентство Bloomberg писало, что визит Путина в Индию станет первым после начала спецоперации на Украине, и назвало эту возможную поездку неудачей попыток Запада по изоляции РФ.