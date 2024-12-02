Песков: визит президента Ирана в Россию вряд ли возможен до конца года

Сотрудничество между Россией и Ираном обсуждалось с учетом договоренностей Путина и Пезешкиана по итогам переговоров в Казани на форуме БРИКС, которые состоялись 23 октября. Кроме того, главы государств наметили план дальнейших контактов на других уровнях.