Песков: визит президента Ирана в Россию вряд ли возможен до конца года
Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию вряд ли состоится до конца 2024 г., но при необходимости его можно согласовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока нет в графиках. <...> Хотя при необходимости это можно оперативно согласовать», – сказал пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).
Ранее президент России Владимир Путин и Пезешкиан провели телефонный разговор, он состоялся по инициативе Тегерана. Стороны обсудили обстановку в Сирии и актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества.
Сотрудничество между Россией и Ираном обсуждалось с учетом договоренностей Путина и Пезешкиана по итогам переговоров в Казани на форуме БРИКС, которые состоялись 23 октября. Кроме того, главы государств наметили план дальнейших контактов на других уровнях.