Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили обстановку в Сирии

Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили обстановку в СирииСтороны поддержали действия законных властей страны, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, он состоялся по инициативе Тегерана. Стороны обсудили обстановку в Сирии и актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества.
«Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции», – говорится в сообщении Кремля.
Сотрудничество между Россией и Ираном обсуждалось с учетом договоренностей Путина и Пезешкиана по итогам переговоров в Казани. Они состоялись 23 октября. Кроме того, главы государств наметили план дальнейших контактов на других уровнях.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Это первое серьезное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г., когда при посредничестве Турции и России стороны договорились о прекращении огня.
30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, обсудив обострение ситуации в Сирии. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. В ходе разговора министры «выразили крайнюю озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб».