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Путин и президент Ирана Пезешкиан обсудили обстановку в Сирии

Стороны поддержали действия законных властей страны, сообщили в Кремле
Ведомости

Президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор, он состоялся по инициативе Тегерана. Стороны обсудили обстановку в Сирии и актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества.

«Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции», – говорится в сообщении Кремля.

Сотрудничество между Россией и Ираном обсуждалось с учетом договоренностей Путина и Пезешкиана по итогам переговоров в Казани. Они состоялись 23 октября. Кроме того, главы государств наметили план дальнейших контактов на других уровнях.

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ), союзная им Свободная сирийская армия и группировки террористов из Центральной Азии. Это первое серьезное столкновение между повстанцами и армией с марта 2020 г., когда при посредничестве Турции и России стороны договорились о прекращении огня.

30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, обсудив обострение ситуации в Сирии. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. В ходе разговора министры «выразили крайнюю озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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