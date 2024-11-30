Лавров обсудил обострение ситуации в Сирии с главой МИД Ирана

Лавров обсудил обострение ситуации в Сирии с главой МИД ИранаРазговор прошел по инициативе со стороны исламского государства
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи по обострению ситуации в Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале российского МИДа.
Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. В ходе разговора министры «выразили крайнюю озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб». Главами ведомств подтверждена решительная поддержка суверенитету и территориальной целостности Сирийской арабской республики. Министры согласились с необходимостью активизации совместных усилий по стабилизации обстановки в стране.
Вечером 30 ноября агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило также, что Лавров обсудил ситуацию в Сирии с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
Вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и находящиеся в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте 27 ноября. 30 ноября Reuters со ссылкой на сирийскую армию сообщило, что повстанцы из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»