Лавров обсудил обострение ситуации в Сирии с главой МИД Ирана

Вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и находящиеся в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте 27 ноября. 30 ноября Reuters со ссылкой на сирийскую армию сообщило, что повстанцы из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) вошли в Алеппо, известно о десятках убитых военных. Позже агентство со ссылкой на источники написало, что боевики также захватили город Мааррат-эн-Нууман в провинции Идлиб, таким образом взяв под свой контроль всю провинцию.