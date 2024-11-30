Reuters: повстанцы захватили провинцию Идлиб в Сирии

Reuters со ссылкой на сирийскую армию также сообщило, что повстанцы из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) вошли в Алеппо, известно о десятках убитых военных. По данным источников агентства, 30 ноября российские и сирийские военные самолеты нанесли удар по повстанцам в пригороде Алеппо, а Москва пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, которая начнет поступать в течение следующих 72 часов. Власти закрыли аэропорт Алеппо и дороги в город, рассказали другие собеседники Reuters.