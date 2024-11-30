Reuters: повстанцы захватили провинцию Идлиб в Сирии
Повстанцы захватили один из городов в сирийской провинции Идлиб, таким образом взяв под свой контроль всю провинцию, передает Reuters со ссылкой на источники среди боевиков.
«Два источника среди повстанцев сообщили, что повстанцы также захватили город Мааррат-эн-Нууман в провинции Идлиб, взяв под свой контроль всю эту провинцию, что станет еще одним серьезным ударом для [президента Сирии Башара] Асада», – пишет агентство.
Reuters со ссылкой на сирийскую армию также сообщило, что повстанцы из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) вошли в Алеппо, известно о десятках убитых военных. По данным источников агентства, 30 ноября российские и сирийские военные самолеты нанесли удар по повстанцам в пригороде Алеппо, а Москва пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, которая начнет поступать в течение следующих 72 часов. Власти закрыли аэропорт Алеппо и дороги в город, рассказали другие собеседники Reuters.
Боевики назвали свои действия ответом на удары в последние недели со стороны российских и сирийских ВВС в районах провинции Идлиб, пишет Reuters.
Вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и находящиеся в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте 27 ноября. Их целью стали деревни, города и военные объекты. 28 ноября военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусры», сообщал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк. 29 ноября он сообщил, что за сутки ВКС России уничтожили не менее 200 боевиков.
29 ноября телеканал Al-Mayadeen сообщил, что сирийская армия перебросила дополнительные войска на ряд направлений в Алеппо и Идлибе для борьбы с антиправительственными террористическими группировками.