Десятки сирийских военных погибли в боях с повстанцами

В течение последних дней десятки сирийских военных погибли и были ранены в результате атаки террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) на Алеппо. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление армии Сирии.