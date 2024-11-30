Десятки сирийских военных погибли в боях с повстанцами
В течение последних дней десятки сирийских военных погибли и были ранены в результате атаки террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
"Большое количество террористов и множественность направлений боевых действий побудили наши вооруженные силы провести операцию по передислокации, направленную на укрепление линий обороны, чтобы отразить атаку, сохранить жизни гражданских лиц и солдат и подготовиться к контратаке", – заявили в армии.
В сообщении также говорится, что повстанцы не смогли закрепиться в Алеппо из-за продолжающихся бомбардировок их позиций армией.
ТАСС со ссылкой на заявление минобороны Сирии также пишет, что вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), атаковали город Идлиб, в результате чего погибли сирийские военные.
27 ноября боевики предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты Сирии. 28 ноября военнослужащие республики при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 повстанцев. 29 ноября российские войска уничтожили еще 200 боевиков.