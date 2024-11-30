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Десятки сирийских военных погибли в боях с повстанцами

Ведомости

В течение последних дней десятки сирийских военных погибли и были ранены в результате атаки террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) на Алеппо. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление армии Сирии.

"Большое количество террористов и множественность направлений боевых действий побудили наши вооруженные силы провести операцию по передислокации, направленную на укрепление линий обороны, чтобы отразить атаку, сохранить жизни гражданских лиц и солдат и подготовиться к контратаке", – заявили в армии.

В сообщении также говорится, что повстанцы не смогли закрепиться в Алеппо из-за продолжающихся бомбардировок их позиций армией.

ТАСС со ссылкой на заявление минобороны Сирии также пишет, что вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), атаковали город Идлиб, в результате чего погибли сирийские военные.

27 ноября боевики предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты Сирии. 28 ноября военнослужащие республики при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 повстанцев. 29 ноября российские войска уничтожили еще 200 боевиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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