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ВКС России за сутки уничтожили не менее 200 боевиков в Сирии

Ведомости

За минувшие сутки воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили не менее 200 боевиков в Сирии, сообщил в ходе видеобрифинга  заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) капитан первого ранка Олег Игнасюк.

По его словам, ЦПВС фиксирует продолжение обострения ситуации в САР в связи с наступлением в Алеппо и Идлибе террористической группировки «Джебхат ан-Нусра (организация признана террористической и запрещена в РФ)» и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований.

«Оказывая поддержку сирийской арабской армии, ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам, артиллерийским позициям террористов. За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», – сказал Игнасюк.

Вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» и находящиеся в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте 27 ноября. Их целью стали деревни, города и военные объекты. 28 ноября военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусры», сообщал Игнасюк ранее.

29 ноября телеканал Al-Mayadeen сообщил, что сирийская армия перебросила дополнительные войска на ряд направлений в Алеппо и Идлибе для борьбы с антиправительственными террористическими группировками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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