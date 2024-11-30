ВКС России за сутки уничтожили не менее 200 боевиков в Сирии
За минувшие сутки воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили не менее 200 боевиков в Сирии, сообщил в ходе видеобрифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) капитан первого ранка Олег Игнасюк.
По его словам, ЦПВС фиксирует продолжение обострения ситуации в САР в связи с наступлением в Алеппо и Идлибе террористической группировки «Джебхат ан-Нусра
«Оказывая поддержку сирийской арабской армии, ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам, артиллерийским позициям террористов. За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», – сказал Игнасюк.
Вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» и находящиеся в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте 27 ноября. Их целью стали деревни, города и военные объекты. 28 ноября военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусры», сообщал Игнасюк ранее.
29 ноября телеканал Al-Mayadeen сообщил, что сирийская армия перебросила дополнительные войска на ряд направлений в Алеппо и Идлибе для борьбы с антиправительственными террористическими группировками.