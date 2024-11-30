ВКС России за сутки уничтожили не менее 200 боевиков в Сирии

По его словам, ЦПВС фиксирует продолжение обострения ситуации в САР в связи с наступлением в Алеппо и Идлибе террористической группировки «Джебхат ан-Нусра (организация признана террористической и запрещена в РФ) » и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований.