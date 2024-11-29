Сирийская армия перебросила дополнительные войска в Алеппо и Идлиб
Сирийская армия перебросила дополнительные войска на ряд направлений в провинциях Алеппо и Идлиб для борьбы против антиправительственных террористических группировок, передает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на армию.
Как сообщается, сирийские военные выбили бойцов террористических группировок из ключевых позиций в обеих провинциях. Переброска войск была выполнена для того, чтобы «предотвратить дальнейшие прорывы».
Военные пояснили, что антиправительственные организации принадлежат к «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ и признана террористической). Они используют различные виды тяжелого и среднего вооружения, а также БПЛА. Сирийская армия уничтожила 17 беспилотников террористов.
Ранее министерство иностранных дел Ирана предупреждало о возрождении террористической группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра
27 ноября вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» и расположенные в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты.
28 ноября военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусры». Об этом сообщал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранка Олег Игнасюк.