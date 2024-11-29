Сирийская армия перебросила дополнительные войска в Алеппо и Идлиб

Как сообщается, сирийские военные выбили бойцов террористических группировок из ключевых позиций в обеих провинциях. Переброска войск была выполнена для того, чтобы «предотвратить дальнейшие прорывы».



Военные пояснили, что антиправительственные организации принадлежат к «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ и признана террористической). Они используют различные виды тяжелого и среднего вооружения, а также БПЛА. Сирийская армия уничтожила 17 беспилотников террористов.