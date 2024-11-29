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Сирийская армия перебросила дополнительные войска в Алеппо и Идлиб

Ведомости

Сирийская армия перебросила дополнительные войска на ряд направлений в провинциях Алеппо и Идлиб для борьбы против антиправительственных террористических группировок, передает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на армию.

Как сообщается, сирийские военные выбили бойцов террористических группировок из ключевых позиций в обеих провинциях. Переброска войск была выполнена для того, чтобы «предотвратить дальнейшие прорывы».

Военные пояснили, что антиправительственные организации принадлежат к «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ и признана террористической). Они используют различные виды тяжелого и среднего вооружения, а также БПЛА. Сирийская армия уничтожила 17 беспилотников террористов.

Ранее министерство иностранных дел Ирана предупреждало о возрождении террористической группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)» в Сирии.

27 ноября вооруженные террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусрой» и расположенные в сельской местности Алеппо и Идлиба, предприняли крупную атаку на широком фронте. Целью группировок стали деревни, города и военные объекты.

28 ноября военнослужащие Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировали свыше 400 боевиков группировки «Джабхат ан-Нусры». Об этом сообщал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранка Олег Игнасюк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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