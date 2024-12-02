В Кремле заявили о продолжении поддержки Башара Асада
Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно же, мы продолжаем поддерживать Башара Асада. И на соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию. И будет формироваться позиция относительного того, что нужно для стабилизации обстановки», – сказал Песков.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам»
По данным агентства Anadolu на 1 декабря, боевики захватили крупнейший город Сирии Алеппо, а также более 50 населенных пунктов в его провинциях и Хамы, в том числе район Мааррет-эн-Нууман в Идлибе – стратегический узел на трассе М5, которая соединяет Алеппо, Идлиб, Хаму, Хомс и Дамаск с Иорданией.