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Захарова назвала Зеленского «дешевкой» после его совета пойти РФ на «три буквы»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский является «дешевкой», которая дорого обошлась народу республики. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она ответила на высказывание Зеленского в адрес РФ, которое он допустил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На вопрос «на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?» президент ответил: «Желательно на три буквы». Видеозапись с пресс-конференции в своем Telegram-канале опубликовало издание «РБК-Украина».

«Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого», – сказала Захарова ТАСС.

Российская специальная военная операция на Украине была начата 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий войска РФ взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

В конце ноября Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Украине территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем».

2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение огня на Украине, к которому призывает Запад, не приведет к перемирию, а лишь позволит выиграть время для обеспечения страны зарубежным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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