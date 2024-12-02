Захарова назвала Зеленского «дешевкой» после его совета пойти РФ на «три буквы»

Так она ответила на высказывание Зеленского в адрес РФ, которое он допустил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На вопрос «на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?» президент ответил: «Желательно на три буквы». Видеозапись с пресс-конференции в своем Telegram-канале опубликовало издание «РБК-Украина».