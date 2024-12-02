Захарова назвала Зеленского «дешевкой» после его совета пойти РФ на «три буквы»
Президент Украины Владимир Зеленский является «дешевкой», которая дорого обошлась народу республики. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она ответила на высказывание Зеленского в адрес РФ, которое он допустил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На вопрос «на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта?» президент ответил: «Желательно на три буквы». Видеозапись с пресс-конференции в своем Telegram-канале опубликовало издание «РБК-Украина».
«Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого», – сказала Захарова ТАСС.
Российская специальная военная операция на Украине была начата 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий войска РФ взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В конце ноября Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Украине территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем».
2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение огня на Украине, к которому призывает Запад, не приведет к перемирию, а лишь позволит выиграть время для обеспечения страны зарубежным оружием.