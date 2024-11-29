Белоусов в КНДР заявил о расширении военного сотрудничества между странами

Министр обороны КНДР в ответном слове назвал самым большим приоритетом боевую дружбу и взаимодействие между армиями двух стран. Он также выразил уверенность, что визит Белоусова является ключевым моментом в обмене предложениями «как способствующих укреплению обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран, так и стимулирующих дружбу, сотрудничество и развитие между армиями двух стран».