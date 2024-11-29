Белоусов в КНДР заявил о расширении военного сотрудничества между странами

Белоусов в КНДР заявил о расширении военного сотрудничества между странамиЕго коллега назвал приоритетами взаимодействие армий и боевую дружбу
Россия и КНДР – добрые соседи и давние друзья, дружественные связи двух стран активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Северной Кореи Но Гван Чхолем, сообщает Минобороны.
По словам российского министра, ключевую роль в укреплении российско-корейских отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран. Он подчеркнул, что итоги встречи президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали высочайший уровень взаимного доверия и стремления к «дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки». Результатом встречи стал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Министр обороны КНДР в ответном слове назвал самым большим приоритетом боевую дружбу и взаимодействие между армиями двух стран. Он также выразил уверенность, что визит Белоусова является ключевым моментом в обмене предложениями «как способствующих укреплению обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран, так и стимулирующих дружбу, сотрудничество и развитие между армиями двух стран».
Белоусов прибыл в КНДР с официальным визитом 29 ноября. В ходе визита запланированы встречи с военно-политическим руководством КНДР.
Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня. Соглашение было заключено в рамках визита российского президента в Северную Корею. По словам Путина, документ ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на длительную перспективу.