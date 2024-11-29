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Белоусов в КНДР заявил о расширении военного сотрудничества между странами

Его коллега назвал приоритетами взаимодействие армий и боевую дружбу
Дарья Снегова
ТАСС

Россия и КНДР – добрые соседи и давние друзья, дружественные связи двух стран активно расширяются по всем направлениям, включая военное сотрудничество. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Северной Кореи Но Гван Чхолем, сообщает Минобороны.

По словам российского министра, ключевую роль в укреплении российско-корейских отношений играют доверительные контакты лидеров двух стран. Он подчеркнул, что итоги встречи президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Пхеньяне в июне продемонстрировали высочайший уровень взаимного доверия и стремления к «дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки». Результатом встречи стал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Министр обороны КНДР в ответном слове назвал самым большим приоритетом боевую дружбу и взаимодействие между армиями двух стран. Он также выразил уверенность, что визит Белоусова является ключевым моментом в обмене предложениями «как способствующих укреплению обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран, так и стимулирующих дружбу, сотрудничество и развитие между армиями двух стран».

Белоусов прибыл в КНДР с официальным визитом 29 ноября. В ходе визита запланированы встречи с военно-политическим руководством КНДР.

Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня. Соглашение было заключено в рамках визита российского президента в Северную Корею. По словам Путина, документ ляжет в основу отношений России и Северной Кореи на длительную перспективу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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