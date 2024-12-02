Лавров: призывы Запада прекратить огонь на Украине не приведут к миру
Прекращение огня на Украине, к которому призывает Запад, не приведет к перемирию, а лишь позволит выиграть время для обеспечения страны очередными поставками зарубежного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с коллегой из Венгрии Петером Сийярто. Видеозапись опубликована на странице главы МИДа республики в Facebook
«Нас заботит то, что мы сейчас слышим, в последнее время все чаще и чаще, на Западе – в Брюсселе, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне начинают говорить о прекращении огня как средстве дать передышку Украине и дать самим себе эту возможность Украину опять закачать современным дальнобойным оружием. Это, конечно, не путь к миру», – сказал Лавров.
Он также добавил, что Россия готова к честным переговорам, но на Украине все еще действует декрет президента Владимира Зеленского, который запрещает вести обсуждения с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин.
Российская специальная военная операция на Украине была начата 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий войска РФ взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В середине ноября 2024 г. издание Politico со ссылкой на источники писало, что США при администрации Дональда Трампа планируют указать Киеву на необходимость пойти на «серьезные территориальные уступки» для свободы и независимости оставшихся территорий. В конце ноября Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Украине территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем», передавал британский телеканал Sky News.