Встреча Путина с Кудриным будет иметь непубличный характер

О своем намерении встретиться с Кудриным Путин накануне сообщил участникам конгресса молодых ученых в Ново-Огареве. На встрече директор физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института (МФТИ) Денис Кузьмин затронул тему практик, которые можно было бы перенести из IT в биотех, а также необходимость более тесного взаимодействия технологических компаний с вузами. Кузьмин назвал «Яндекс» и его образовательные проекты успешным примером такого сотрудничества, на что Путин ответил, что встретится с Кудриным и поговорит с ним об этом, «о "Яндексе" и его участии в этой работе».