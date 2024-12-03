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Встреча Путина с Кудриным будет иметь непубличный характер

Ведомости

Анонсированная встреча президента России Владимира Путина с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным будет носить непубличный характер, это рабочий контакт, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Такие контакты происходят достаточно часто. Это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что другие контакты носят непубличный характер, – как раз это такой случай. Это рабочие контакты, и мы о них, как правило, не сообщаем», – сказал Песков.

О своем намерении встретиться с Кудриным Путин накануне сообщил участникам конгресса молодых ученых в Ново-Огареве. На встрече директор физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института (МФТИ) Денис Кузьмин затронул тему практик, которые можно было бы перенести из IT в биотех, а также необходимость более тесного взаимодействия технологических компаний с вузами. Кузьмин назвал «Яндекс» и его образовательные проекты успешным примером такого сотрудничества, на что Путин ответил, что встретится с Кудриным и поговорит с ним об этом, «о "Яндексе" и его участии в этой работе».

В конце ноября 2022 г. Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты. 5 декабря того же года он согласился на предложение «Яндекса» и стал советником по корпоративному развитию. В июле 2024 г. Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Кудрин в своем Telegram-канале тогда уточнил, что сохранит свою роль в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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