Встреча Путина с Кудриным будет иметь непубличный характер
Анонсированная встреча президента России Владимира Путина с советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным будет носить непубличный характер, это рабочий контакт, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Такие контакты происходят достаточно часто. Это рабочая ситуация. И когда мы вам говорим, что другие контакты носят непубличный характер, – как раз это такой случай. Это рабочие контакты, и мы о них, как правило, не сообщаем», – сказал Песков.
О своем намерении встретиться с Кудриным Путин накануне сообщил участникам конгресса молодых ученых в Ново-Огареве. На встрече директор физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института (МФТИ) Денис Кузьмин затронул тему практик, которые можно было бы перенести из IT в биотех, а также необходимость более тесного взаимодействия технологических компаний с вузами. Кузьмин назвал «Яндекс» и его образовательные проекты успешным примером такого сотрудничества, на что Путин ответил, что встретится с Кудриным и поговорит с ним об этом, «о "Яндексе" и его участии в этой работе».
В конце ноября 2022 г. Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты. 5 декабря того же года он согласился на предложение «Яндекса» и стал советником по корпоративному развитию. В июле 2024 г. Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и полностью вышла из состава акционеров группы. Кудрин в своем Telegram-канале тогда уточнил, что сохранит свою роль в компании.