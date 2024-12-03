Рютте: в Брюсселе страны НАТО обсудят помощь Украине, а не ее членство

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече в Брюсселе главы МИД стран НАТО будут обсуждать поставки помощи Украине, а не ее членство в альянсе. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на его слова на брифинге.