Рютте: в Брюсселе страны НАТО обсудят помощь Украине, а не ее членство
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече в Брюсселе главы МИД стран НАТО будут обсуждать поставки помощи Украине, а не ее членство в альянсе. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на его слова на брифинге.
По словам Рютте, на встрече 3-4 декабря министры иностранных дел НАТО обсудят актуальные проблемы по Украине ближайших дней – военную помощь, так как, как сообщил генсек, именно «это критически важно для них» сейчас.
Так Рютте ответил на вопрос журналистов о том, будут ли члены альянса обсуждать членство Украины в НАТО на встрече.
По данным Reuters, члены НАТО не добились консенсуса по вопросу приглашения Украины вступить в альянс.
По заявлению дипломатов, сейчас нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия такого решения на встрече министров иностранных дел альянса в Брюсселе. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что на встрече основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины для укрепления позиции Киева на «возможных переговорах» в следующем году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО контрастирует с российским тезисом о неделимости безопасности. Песков подчеркнул, что безопасность одной из стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой – это непреложное правило международных отношений.