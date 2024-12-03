Кремль: членство Украины в НАТО противоречит тезису о неделимости безопасности

«Европейская правда» со ссылкой на документ министерства иностранных дел страны 3 декабря сообщила, что власти Украины официально отказываются от форматов, которые заменят членство страны в НАТО для гарантии безопасности. МИД Украины отметил, что необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», так как это поможет «противодействовать российскому шантажу». По словам министерства, речь идет о безопасности не только Украины, но и всей Европы.