Кремль: членство Украины в НАТО противоречит тезису о неделимости безопасности

Кремль: членство Украины в НАТО противоречит тезису о неделимости безопасностиТакое решение – потенциальная угроза России, считают власти
Потенциальное членство Украины в НАТО контрастирует с российским тезисом о неделимости безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что безопасность одной из стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой – это непреложное правило международных отношений.
«Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием, и это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит», – добавил представитель Кремля, пояснив, что имеет в виду обстоятельства, которые вынудили Россию начать спецоперацию.
«Европейская правда» со ссылкой на документ министерства иностранных дел страны 3 декабря сообщила, что власти Украины официально отказываются от форматов, которые заменят членство страны в НАТО для гарантии безопасности. МИД Украины отметил, что необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», так как это поможет «противодействовать российскому шантажу». По словам министерства, речь идет о безопасности не только Украины, но и всей Европы.
2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.
При этом страны – члены НАТО пока не добились консенсуса по вопросу приглашения Украины вступить в альянс. Reuters со ссылкой на источники пишет, что среди 32 членов НАТО нет единого мнения для принятия такого решения . Высокопоставленный американский чиновник заявил, что на предстоящей встрече в Брюсселе основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины для укрепления позиции Киева на «возможных переговорах» в следующем году.