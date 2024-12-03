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Кремль: членство Украины в НАТО противоречит тезису о неделимости безопасности

Такое решение – потенциальная угроза России, считают власти
Ведомости

Потенциальное членство Украины в НАТО контрастирует с российским тезисом о неделимости безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что безопасность одной из стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой – это непреложное правило международных отношений.

«Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием, и это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит», – добавил представитель Кремля, пояснив, что имеет в виду обстоятельства, которые вынудили Россию начать спецоперацию.

«Европейская правда» со ссылкой на документ министерства иностранных дел страны 3 декабря сообщила, что власти Украины официально отказываются от форматов, которые заменят членство страны в НАТО для гарантии безопасности. МИД Украины отметил, что необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», так как это поможет «противодействовать российскому шантажу». По словам министерства, речь идет о безопасности не только Украины, но и всей Европы.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.

При этом страны – члены НАТО пока не добились консенсуса по вопросу приглашения Украины вступить в альянс. Reuters со ссылкой на источники пишет, что среди 32 членов НАТО нет единого мнения для принятия такого решения . Высокопоставленный американский чиновник заявил, что на предстоящей встрече в Брюсселе основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины для укрепления позиции Киева на «возможных переговорах» в следующем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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