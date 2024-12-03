Reuters: члены НАТО не добились консенсуса по приглашению Украины в альянс
Страны – члены НАТО не добились консенсуса по вопросу приглашения Украины вступить в альянс, пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время», – сказал агентству высокопоставленный дипломат НАТО.
По заявлению дипломатов, сейчас нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия такого решения на встрече министров иностранных дел альянса в Брюсселе. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что на встрече основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины для укрепления позиции Киева на «возможных переговорах» в следующем году.
3 декабря «Европейская правда» со ссылкой на документ МИД Украины сообщила, что власти Украины официально отказываются от форматов, которые заменят членство страны в НАТО для гарантии безопасности. МИД отмечает, что необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», так как это поможет «противодействовать российскому шантажу».
2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.