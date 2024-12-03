Reuters: члены НАТО не добились консенсуса по приглашению Украины в альянс

По заявлению дипломатов, сейчас нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия такого решения на встрече министров иностранных дел альянса в Брюсселе. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что на встрече основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины для укрепления позиции Киева на «возможных переговорах» в следующем году.