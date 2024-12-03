Армия Израиля заявила о ликвидации семи участников нападения 7 октября 2023 года
Израильские военные ликвидировали в секторе Газа семь палестинских боевиков, которые принимали участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 г. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным армии, радикалы были ликвидированы в ходе рейдов в центральной части Газы, которые проводили военнослужащие 99-й дивизии. Израильские силы также уничтожили объекты радикальной палестинской группировки «Хамас», включая военные сооружения, наблюдательные пункты и снайперские позиции. Кроме того, было обнаружено большое количество оружия, включая гранаты, взрывчатку и минометы.
2 декабря ЦАХАЛ сообщила, что в секторе Газа погиб 21-летний офицер бронетанковых войск Омер Нойтра, захваченный радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. По данным издания Israel Hayom, в живых остался только 51 израильский заложник из более 250, захваченных боевиками «Хамаса» 7 октября прошлого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается около половины пленных. Информация о количестве выживших заложников официально не подтверждены.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.