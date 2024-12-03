Армия Израиля заявила о ликвидации семи участников нападения 7 октября 2023 года

2 декабря ЦАХАЛ сообщила, что в секторе Газа погиб 21-летний офицер бронетанковых войск Омер Нойтра, захваченный радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. По данным издания Israel Hayom, в живых остался только 51 израильский заложник из более 250, захваченных боевиками «Хамаса» 7 октября прошлого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается около половины пленных. Информация о количестве выживших заложников официально не подтверждены.