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Армия Израиля заявила о ликвидации семи участников нападения 7 октября 2023 года

Ведомости

Израильские военные ликвидировали в секторе Газа семь палестинских боевиков, которые принимали участие в нападении на Израиль 7 октября 2023 г. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным армии, радикалы были ликвидированы в ходе рейдов в центральной части Газы, которые проводили военнослужащие 99-й дивизии. Израильские силы также уничтожили объекты радикальной палестинской группировки «Хамас», включая военные сооружения, наблюдательные пункты и снайперские позиции. Кроме того, было обнаружено большое количество оружия, включая гранаты, взрывчатку и минометы.

2 декабря ЦАХАЛ сообщила, что в секторе Газа погиб 21-летний офицер бронетанковых войск Омер Нойтра, захваченный радикальной палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. По данным издания Israel Hayom, в живых остался только 51 израильский заложник из более 250, захваченных боевиками «Хамаса» 7 октября прошлого года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается около половины пленных. Информация о количестве выживших заложников официально не подтверждены.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий составило более 44 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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