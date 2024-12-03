Конституционный суд Грузии не принял иск Зурабишвили о непризнании выборов
Конституционный суд Грузии не принял в производство иск грузинского президента Саломе Зурабишвили о признании прошедших в стране парламентских выборов неконституционными. Об этом сообщается на сайте суда.
Решение было поддержано семью из девяти судей. Оно является окончательным и не подлежит обжалованию или пересмотру.
26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых правящая партия «Грузинская мечта» сохранила большинство. Оппозиция не признала итоги голосования и потребовала провести новые выборы. С таким требованием выступила и Зурабишвили. 30 ноября президент Грузии объявила, что не намерена покидать свой пост после истечения срока полномочий, поскольку парламент является «нелегитимным».
4 ноября в Грузии прошел первый массовый митинг, затем акции повторялись. Новая волна протестов охватила республику в конце ноября, после того как власти решили приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Мирные акции переросли в беспорядки, а к 1 декабря граждане протестовали уже третью ночь подряд. По оценке Visioner, тогда в Тбилиси на митинг вышли порядка 200 000 человек.