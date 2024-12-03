Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент Турции подчеркнул, что самым важным вопросом в контексте последних событий в Сирии является безопасность гражданского населения. Сирия не должна быть «источником большей нестабильности», добавил он. Эрдоган также заявил, что Турция делает все возможное, чтобы обеспечить спокойствие в Сирии.