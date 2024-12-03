Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии, сообщает портал TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. Стороны также затронули отношения между Москвой и Анкарой.
Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и стремится к справедливому и постоянному урегулированию ситуации. По его словам, необходимо дать больше пространства для дипломатии в регионе.
Президент Турции подчеркнул, что самым важным вопросом в контексте последних событий в Сирии является безопасность гражданского населения. Сирия не должна быть «источником большей нестабильности», добавил он. Эрдоган также заявил, что Турция делает все возможное, чтобы обеспечить спокойствие в Сирии.
Турция сохраняет свою позицию по отношению к Рабочей партии Курдистана и филиалам организации. Они, по словам Эрдогана, пытаются извлечь выгоду из последних событий в Сирии. РПК признана террористической на территории Турции.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков.