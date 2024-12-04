NYT: террористы в Сирии координируют свои действия с Киевом
Сирийские террористы координируют свои действия с Украиной в вопросах противодействия России и оказания медицинской помощи, заявил исполнительный директор американской гуманитарной организации Syrian Emergency Task Force Муаз Мустафа, его слова приводит The New York Times.
«Для них естественно координировать свои действия», – сказал Мустафа.
По данным газеты, официальные лица Украины не комментировали события в Сирии, но руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны республики Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что украинские военные будут стремиться атаковать российские войска в любой точке мира.
4 декабря минобороны Сирия сообщило, что армия страны полностью контролирует город Хама, проводится зачистка поселений в провинции. Подчеркивалось, что заявления террористических группировок об их проникновении в кварталы Саваик и Мазариб не соответствуют действительности.
27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам