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NYT: террористы в Сирии координируют свои действия с Киевом

Ведомости

Сирийские террористы координируют свои действия с Украиной в вопросах противодействия России и оказания медицинской помощи, заявил исполнительный директор американской гуманитарной организации Syrian Emergency Task Force Муаз Мустафа, его слова приводит The New York Times. 

«Для них естественно координировать свои действия», – сказал Мустафа.

По данным газеты, официальные лица Украины не комментировали события в Сирии, но руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны республики Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что украинские военные будут стремиться атаковать российские войска в любой точке мира.

4 декабря минобороны Сирия сообщило, что армия страны полностью контролирует город Хама, проводится зачистка поселений в провинции. Подчеркивалось, что заявления террористических группировок об их проникновении в кварталы Саваик и Мазариб не соответствуют действительности.

27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Атаки совершают члены «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ) вместе с союзной им Свободная сирийская армия и группировкой террористов из Центральной Азии. Это первое серьезное столкновение между повстанцами и правительственной армией с марта 2020 г., когда при посредничестве Турции и России стороны договорились о прекращении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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