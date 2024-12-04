Учения ОДКБ в 2025 году будут в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Киргизии
Учения Совета коллективной безопасности ОДКБ в 2025 г. пройдут в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, передает ТАСС.
По его словам, план подготовки меняется в соответсвии с темами и направлениями каждый год. Подобный план на 2025 г. уже принят, передает Тасмагамбетов.
Так, в Киргизии в этом году пройдут учения «Рубеж-2025» и «сбор с командованием Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии» в рамках учений «Боевое братство – 2025».
В конце ноября по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане был подписан пакет документов. Участники сессии подчеркнули, что долг победивших нацизм стран – сохранить правду об общей борьбе за освобождение мира, не допустить «рецидивов идеологии ненависти», экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности не могут чем-либо помочь Москве в связи с ударами американским оружием по России, это нереалистично.