Учения ОДКБ в 2025 году будут в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Киргизии

В конце ноября по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане был подписан пакет документов. Участники сессии подчеркнули, что долг победивших нацизм стран – сохранить правду об общей борьбе за освобождение мира, не допустить «рецидивов идеологии ненависти», экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве.