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Путин назвал нереалистичной помощь ОДКБ в связи с ударами по России

Ведомости

Партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могут чем-либо помочь Москве в связи с ударами американским оружием по России, это нереалистично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Давайте будем реалистично смотреть на происходящие события. Оттого, что американским оружием, теми же ATACMS, наносятся удары по российской территории, – ну что могут сделать другие страны этой организации для оказания помощи? Это же нереалистично», – сказал он в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.

Согласно ст. 4 Договора о коллективной безопасности, если одно из государств – участников ОДКБ подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как агрессия на всех членов организации. Кроме того, участники могут предоставить помощь, включая военную, государству, подвергшемуся агрессии.

ОДКБ является оборонительным объединением шести постсоветских стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении (с февраля 2024 г. заявила о заморозке участия, в июне того же года – о планах покинуть структуру). Все члены ОДКБ, кроме Душанбе, одновременно входят также в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

23 ноября ТАСС со ссылкой на источник писал, что страны – члены ОДКБ обсудят в Казахстане ситуацию с разрешением западных стран бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Агентство отмечало, что между Россией и Казахстаном действует соглашение, которое касается оказания взаимной поддержки в случае агрессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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