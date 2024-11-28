Путин назвал нереалистичной помощь ОДКБ в связи с ударами по России
Партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не могут чем-либо помочь Москве в связи с ударами американским оружием по России, это нереалистично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Давайте будем реалистично смотреть на происходящие события. Оттого, что американским оружием, теми же ATACMS, наносятся удары по российской территории, – ну что могут сделать другие страны этой организации для оказания помощи? Это же нереалистично», – сказал он в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.
Согласно ст. 4 Договора о коллективной безопасности, если одно из государств – участников ОДКБ подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться как агрессия на всех членов организации. Кроме того, участники могут предоставить помощь, включая военную, государству, подвергшемуся агрессии.
ОДКБ является оборонительным объединением шести постсоветских стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении (с февраля 2024 г. заявила о заморозке участия, в июне того же года – о планах покинуть структуру). Все члены ОДКБ, кроме Душанбе, одновременно входят также в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
23 ноября ТАСС со ссылкой на источник писал, что страны – члены ОДКБ обсудят в Казахстане ситуацию с разрешением западных стран бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Агентство отмечало, что между Россией и Казахстаном действует соглашение, которое касается оказания взаимной поддержки в случае агрессии.