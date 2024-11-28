Путин назвал нереалистичной помощь ОДКБ в связи с ударами по России

«Давайте будем реалистично смотреть на происходящие события. Оттого, что американским оружием, теми же ATACMS, наносятся удары по российской территории, – ну что могут сделать другие страны этой организации для оказания помощи? Это же нереалистично», – сказал он в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.