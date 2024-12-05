Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы «традиционно» в конце года дать оценку работе и наметить перспективы развития, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Важнейшая тема – реализация нацпроектов. Также президент планирует сегодня провести совещание с постоянными членами Совбеза», – добавил Песков.
Он также отметил, что президент ближе к вечеру встретится с волонтерами по случаю соответствующего праздника.