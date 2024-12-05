Путин заявил об опережающих темпах выполнения плана по ремонту дорог
Планы по приведению российских дорог в порядок выполняются с опережением графика, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«За последние шесть лет она [дорожная сеть страны] объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе. Как и договаривались по итогам текущего года, 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям», – сказал президент.
По словам главы государства, ожидалось, что к концу 2024 г. доля региональных автотрасс в нормативе увеличится до 50%, но уже понятно, что показатель превысит 54%.
«То есть здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением», – подчеркнул Путин.
5 декабря Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема – «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 гг.». На заседания планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента о национальных целях развития страны на ближайшие пять лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 г. С основным докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин.