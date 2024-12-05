Путин заявил об опережающих темпах выполнения плана по ремонту дорог

5 декабря Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема – «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 гг.». На заседания планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента о национальных целях развития страны на ближайшие пять лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 г. С основным докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин.