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Путин заявил об опережающих темпах выполнения плана по ремонту дорог

Ведомости

Планы по приведению российских дорог в порядок выполняются с опережением графика, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«За последние шесть лет она [дорожная сеть страны] объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе. Как и договаривались по итогам текущего года, 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям», – сказал президент.

По словам главы государства, ожидалось, что к концу 2024 г. доля региональных автотрасс в нормативе увеличится до 50%, но уже понятно, что показатель превысит 54%.

«То есть здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением», – подчеркнул Путин.

5 декабря Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема – «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 гг.». На заседания планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента о национальных целях развития страны на ближайшие пять лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 г. С основным докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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