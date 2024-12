Россия в ноябре предупредила США о военных учениях в Средиземном море

4 декабря издание The New York Times со ссылкой на представителей минобороны и других ведомств сообщило, что 27 ноября Герасимов звонил Брауну и обсуждал с ним вопросы глобальной и региональной безопасности, включая конфликт на Украине. Разговор состоялся через шесть дней после того, как ВС РФ запустили в сторону украинского Днепропетровска новую ракету «Орешник». Президент РФ Владимир Путин назвал тогда это действие ответом на использование Украиной американского и британского оружия для нанесения ударов вглубь России. Герасимов сообщил Брауну, что запуск «Орешника» был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена согласилась разрешить Киеву использовать американские ракеты ATACMS для атак против РФ, пишет The New York Times.