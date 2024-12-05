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Россия в ноябре предупредила США о военных учениях в Средиземном море

Ведомости

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов 27 ноября в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльзом Брауном предупредил его о проведении военных учений в Средиземном море. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Разговор генералов состоялся по инициативе российской стороны. Герасимов уведомил Брауна об учениях в восточной части Средиземного моря с привлечением группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ. Уточнялось, что мероприятие включает практические стрельбы и пуски высокоточных ракет.

«Информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов в связи с нахождением вблизи района проведения российских учений кораблей США и НАТО», – пояснили в Минобороны РФ.

Учения в восточной части Средиземного моря проводились в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В частности, были запущены гиперзвуковые ракеты «Циркон», а также крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

4 декабря издание The New York Times со ссылкой на представителей минобороны и других ведомств сообщило, что 27 ноября Герасимов звонил Брауну и обсуждал с ним вопросы глобальной и региональной безопасности, включая конфликт на Украине. Разговор состоялся через шесть дней после того, как ВС РФ запустили в сторону украинского Днепропетровска новую ракету «Орешник». Президент РФ Владимир Путин назвал тогда это действие ответом на использование Украиной американского и британского оружия для нанесения ударов вглубь России. Герасимов сообщил Брауну, что запуск «Орешника» был запланирован задолго до того, как администрация президента США Джо Байдена согласилась разрешить Киеву использовать американские ракеты ATACMS для атак против РФ, пишет The New York Times.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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