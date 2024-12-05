Герасимов обсудил с американским коллегой конфликт на Украине

Издание обращает внимание, что этот редкий телефонный разговор состоялся 27 ноября – через шесть дней после того, как Россия запустила новую ракету «Орешник», что, по словам президента РФ Владимира Путина, стало ответом на использование Украиной американского и британского оружия для нанесения ударов вглубь России. Герасимов сообщил коллеге, что запуск «Орешника» был запланирован задолго до того, как администрация Байдена согласилась разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России.