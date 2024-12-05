Герасимов обсудил с американским коллегой конфликт на Украине
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов позвонил генералу Чарльзу К. Брауну-младшему – главному военному советнику президента США Джо Байдена – и обсудил с ним, как справиться с опасениями по поводу эскалации между двумя странами. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей министерства обороны и других ведомств.
Издание обращает внимание, что этот редкий телефонный разговор состоялся 27 ноября – через шесть дней после того, как Россия запустила новую ракету «Орешник», что, по словам президента РФ Владимира Путина, стало ответом на использование Украиной американского и британского оружия для нанесения ударов вглубь России. Герасимов сообщил коллеге, что запуск «Орешника» был запланирован задолго до того, как администрация Байдена согласилась разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России.
Джериал Дорси, пресс-секретарь генерала Брауна, заявил, что они также обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, в том числе продолжающийся конфликт на Украине. По словам Дорси, «по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке».
В последний раз генерал Герасимов разговаривал со своим американским коллегой в октябре 2022 г., когда он и генерал Марк А. Милли, предшественник генерала Брауна на посту председателя объединенного комитета начальников штабов, пообщались по телефону. Тот разговор также состоялся на фоне опасений эскалации конфликта.
21 ноября Вооруженные силы России впервые в боевых условиях применили баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Это произошло после того, как президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ.
28 ноября президент Владимир Путин объявил о начале серийного производства «Орешника». Глава российского государства заявил, что подобные ракеты не имеют аналогов в мире, добавив, что данное оружие способно поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.