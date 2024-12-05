Страны ЕС могут создать фонд финансирования оборонных проектов на 500 млрд евро
Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают создание оборонного фонда для совместных проектов и закупок вооружения, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, которые участвуют в переговорах. Размер фонда может составить 500 млрд евро, он пока окончательно не определен.
Фонд предлагается пополнять за счет выпуска облигаций, которые будут гарантировать участвующие в проекте страны при поддержке Европейского инвестиционного банка. Эта модель взаимодействия будет открыта и для государств, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Норвегия. При этом нейтральные в военном отношении государства из ЕС, такие как Австрия, Мальта, Ирландия и Кипр, смогут отказаться от участия, не налагая вето на план.
FT отмечает, что инициатива рассматривается на фоне предстоящего президентства Дональда Трампа – он угрожал лишить союзников по НАТО гарантий безопасности. «ЕС изучил множество способов финансирования дополнительных проектов, и межправительственный фонд стал единственным наиболее амбициозным вариантом из рассматриваемых», – говорится в публикации.
Планы по созданию фонда обсуждались с Великобританией, но она пока не взяла на себя никаких обязательств по участию, утверждают европейские чиновники, участвовавшие в обсуждении. Европейскому инвестиционному банку предложили играть техническую роль – администрировать компанию специального назначения и управлять казначейскими функциями.
Нидерланды, Финляндия и Дания в целом поддерживают инициативу, утверждают источники FT. Позиция Германии пока не определена, она зависит от парламентских выборов, которые состоятся в феврале следующего года.
Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента Соединенных Штатов в ноябре. Издание Politico писало, что он может добиться вывода США из НАТО в обход конгресса, сославшись на президентские полномочия в вопросах внешней политики.