Страны ЕС могут создать фонд финансирования оборонных проектов на 500 млрд евро

Фонд предлагается пополнять за счет выпуска облигаций, которые будут гарантировать участвующие в проекте страны при поддержке Европейского инвестиционного банка. Эта модель взаимодействия будет открыта и для государств, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Норвегия. При этом нейтральные в военном отношении государства из ЕС, такие как Австрия, Мальта, Ирландия и Кипр, смогут отказаться от участия, не налагая вето на план.