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Страны ЕС могут создать фонд финансирования оборонных проектов на 500 млрд евро

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают создание оборонного фонда для совместных проектов и закупок вооружения, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, которые участвуют в переговорах. Размер фонда может составить 500 млрд евро, он пока окончательно не определен.

Фонд предлагается пополнять за счет выпуска облигаций, которые будут гарантировать участвующие в проекте страны при поддержке Европейского инвестиционного банка. Эта модель взаимодействия будет открыта и для государств, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Норвегия. При этом нейтральные в военном отношении государства из ЕС, такие как Австрия, Мальта, Ирландия и Кипр, смогут отказаться от участия, не налагая вето на план.

FT отмечает, что инициатива рассматривается на фоне предстоящего президентства Дональда Трампа – он угрожал лишить союзников по НАТО гарантий безопасности. «ЕС изучил множество способов финансирования дополнительных проектов, и межправительственный фонд стал единственным наиболее амбициозным вариантом из рассматриваемых», – говорится в публикации.

Планы по созданию фонда обсуждались с Великобританией, но она пока не взяла на себя никаких обязательств по участию, утверждают европейские чиновники, участвовавшие в обсуждении. Европейскому инвестиционному банку предложили играть техническую роль – администрировать компанию специального назначения и управлять казначейскими функциями.

Нидерланды, Финляндия и Дания в целом поддерживают инициативу, утверждают источники FT. Позиция Германии пока не определена, она зависит от парламентских выборов, которые состоятся в феврале следующего года.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента Соединенных Штатов в ноябре. Издание Politico писало, что он может добиться вывода США из НАТО в обход конгресса, сославшись на президентские полномочия в вопросах внешней политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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