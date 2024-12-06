Лавров рассказал Карлсону, что на саммитах европейцы убегают от него

Интервью Лаврова было опубликовано 5 декабря. Министр обсудил с американским журналистом удар «Орешника» по украинскому Днепру (Днепропетровску), причины вооруженного конфликта на Украине, предыдущие попытки его остановить и нынешние перспективы мира, каналы связи с США, состояние отношений с Вашингтоном и его союзниками в Европе, внезапный захват городов в Сирии после четырех лет затишья.