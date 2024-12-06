Число просмотров интервью Карлсона с Лавровым в X достигло более 3 млн
Количество просмотров интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в X достигло более 3 млн.
По состоянию на 9:25 мск интервью посмотрели 3,1 млн человек.
Лавров обсудил с Карлсоном удар новой баллистической ракетой средней дальности с гиперзвуковым снаряжением «Орешник» по украинскому Днепру (Днепропетровску), причины вооруженного конфликта на Украине, предыдущие попытки его остановить и нынешние перспективы мира, каналы связи с США, состояние отношений с Вашингтоном и его европейскими союзниками, а также внезапный захват городов в Сирии после четырех лет затишья.
4 декабря Карлсон анонсировал скорый выход интервью с Лавровым. Журналист рассказал, что пытался выяснить у главы МИД РФ, движется ли мир к «беспрецедентному конфликту между Россией и США», есть ли способ «вернуть Россию с Востока, из сферы Китая, на Запад» и является ли этот альянс постоянным. Команда Карлсона также задавала вопросы о том, положит ли избранный президент США Дональд Трамп конец конфликту, который «перекраивает мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на планете», и возможно ли это.