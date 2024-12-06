Песков назвал ситуацию в Курской области близкой к развязке

Поздно ночью с 5 на 6 декабря предыдущий врио главы региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале о причинах отставки. «По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – написал он.