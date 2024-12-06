Песков назвал ситуацию в Курской области близкой к развязке
Ситуация в Курской области близка к развязке, после этого нужно будет очень быстро заниматься восстановлением региона, чтобы обеспечить возвращение жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация близка к развязке. Время нам покажет, насколько. Эта развязка будет обязательна, и ситуация будет нормализована», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, задачи в регионе нужно решать уже сегодня.
Вечером 5 декабря президент России Владимир Путин назначил председателя комитета Госдумы по информполитике Хинштейна на пост врио главы Курской области. В прошлом политик работал советником директора Росгвардии, на что обратил внимание и президент. С 6 августа в регионе проходят бои российских и украинских войск.
Поздно ночью с 5 на 6 декабря предыдущий врио главы региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале о причинах отставки. «По решению руководства я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – написал он.
Министр транспорта РФ Роман Старовойт, который ранее возглавлял регион, пояснил, что у властей Курской области были проблемы в коммуникации с людьми и доведении мер поддержки.