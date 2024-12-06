Руденко и посол Южной Кореи обсудили происходящее на Корейском полуострове
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко обсудил с послом Южной Кореи в России Ли До Хуном ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны также затронули актуальные вопросы двусторонних отношений.
Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. Утверждается, что решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение президента Южной Кореи. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.
4 декабря шесть оппозиционных партий республики внесли в парламент предложение об импичменте президенту.