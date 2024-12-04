Оппозиционные партии Южной Кореи внесли предложение об импичменте президенту
Шесть оппозиционных партий Южной Кореи внесли в парламент предложение об импичменте президенту Юн Сок Ёлю, сообщает Reuters.
Голосование по нему будет проведено 6 или 7 декабря.
Как пишет Reuters, Юн уже столкнулся с обвинениями в авторитарном правлении со стороны своих оппонентов и внутри собственной партии.
Как сообщалось агентством Yonhap, правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» решила проголосовать против импичмента президенту.
«Правящая партия на общем собрании депутатов утвердила партийную линию на то, чтобы голосовать против импичмента президенту Юну», – говорится в публикации партии.
В случае отставки или отстранения от должности президента Республики Корея премьер-министр Хан Дак Су временно займет пост главы государства на период до проведения новых выборов, которые должны состояться в течение двух месяцев.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.