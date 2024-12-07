Парламент Южной Кореи выступил против расследования в отношении первой леди

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение президента Южной Кореи. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. 5 декабря южнокорейская полиция начала расследование в отношении Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже.