Парламент Южной Кореи выступил против расследования в отношении первой леди
Парламент Южной Кореи отклонил законопроект о проведении специального расследования в отношении первой леди Ким Кеон Хи. Об этом сообщает агентство Reuters.
В отношении первой леди велись проверки, связанные с ее возможным участием в манипулировании ценами на акции и вмешательством в процесс выдвижения кандидатов на парламентских выборах в апреле.
Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение. Утверждается, что решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это могло быть связано с планами Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение президента Южной Кореи. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. 5 декабря южнокорейская полиция начала расследование в отношении Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже.