Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента

3 декабря глава государства объявил о введении в стране военного положения. По словам президента, такая мера нужна, чтобы искоренить просеверокорейские силы, пытающиеся захватить власть. Его указ предполагал также приостановку работы парламента. Военные, выполнявшие команду, окружили парламент бронетехникой и высадили десант с вертолетов, попытавшись проникнуть в парламент. Несмотря на их усилия заблокировать здание, пробравшиеся в зал заседаний депутаты составили кворум и, по заявлению спикера У Вон Сика, проголосовали за отмену военного положения. Согласно ст. 77 конституции Республики Кореи, президент должен поставить в известность парламент о введении военного положения, но парламент может собраться и отменить его.