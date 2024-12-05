Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента
Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже. Поводом стало его решение о введении военного положения, об этом сообщает местное издание The JoongAng.
По данным СМИ, полицейское управление передало дело Национальному штабу расследований (National Investigation Headquarters). Это связано с тем, что полномочия по выявлению предполагаемой измены президента принадлежат полиции, а не каким-либо другим органам. Например, управление по расследованию преступлений высокопоставленных чиновников (управление по расследованию преступлений в сфере коррупции) не имеет такого права.
Представитель штаба отметил: «После рассмотрения жалобы мы решили, что только полиция может расследовать преступление, связанное с госизменой главы государства».
Накануне партия инноваций «Отечество» подала жалобу на южнокорейского президента и бывшего министра национальной обороны Ким Ён Хена по обвинению в государственной измене.
Ст. 87 Уголовного кодекса Южной Кореи (преступления, связанные с изменой) предусматривает наказание для лиц, участвовавших в беспорядках с целью переворота или нарушения национальной конституции. Виновные в мятеже подлежат смертной казни или пожизненному заключению.
Действующий президент имеет привилегию не подвергаться судебному преследованию, но преступления, связанные с мятежом и валютными махинациями, являются исключением.
3 декабря глава государства объявил о введении в стране военного положения. По словам президента, такая мера нужна, чтобы искоренить просеверокорейские силы, пытающиеся захватить власть. Его указ предполагал также приостановку работы парламента. Военные, выполнявшие команду, окружили парламент бронетехникой и высадили десант с вертолетов, попытавшись проникнуть в парламент. Несмотря на их усилия заблокировать здание, пробравшиеся в зал заседаний депутаты составили кворум и, по заявлению спикера У Вон Сика, проголосовали за отмену военного положения. Согласно ст. 77 конституции Республики Кореи, президент должен поставить в известность парламент о введении военного положения, но парламент может собраться и отменить его.
4 декабря стало известно, что голосование по импичменту президенту Южной Кореи запланировано на 6-7 декабря.