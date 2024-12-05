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Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента

Ведомости

Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента Юн Сок Ёля по подозрению в мятеже. Поводом стало его решение о введении военного положения, об этом сообщает местное издание The JoongAng.

По данным СМИ, полицейское управление передало дело Национальному штабу расследований (National Investigation Headquarters). Это связано с тем, что полномочия по выявлению предполагаемой измены президента принадлежат полиции, а не каким-либо другим органам. Например, управление по расследованию преступлений высокопоставленных чиновников (управление по расследованию преступлений в сфере коррупции) не имеет такого права.

Представитель штаба отметил: «После рассмотрения жалобы мы решили, что только полиция может расследовать преступление, связанное с госизменой главы государства».

Накануне партия инноваций «Отечество» подала жалобу на южнокорейского президента и бывшего министра национальной обороны Ким Ён Хена по обвинению в государственной измене.

Ст. 87 Уголовного кодекса Южной Кореи (преступления, связанные с изменой) предусматривает наказание для лиц, участвовавших в беспорядках с целью переворота или нарушения национальной конституции. Виновные в мятеже подлежат смертной казни или пожизненному заключению.

Действующий президент имеет привилегию не подвергаться судебному преследованию, но преступления, связанные с мятежом и валютными махинациями, являются исключением.

3 декабря глава государства объявил о введении в стране военного положения. По словам президента, такая мера нужна, чтобы искоренить просеверокорейские силы, пытающиеся захватить власть. Его указ предполагал также приостановку работы парламента. Военные, выполнявшие команду, окружили парламент бронетехникой и высадили десант с вертолетов, попытавшись проникнуть в парламент. Несмотря на их усилия заблокировать здание, пробравшиеся в зал заседаний депутаты составили кворум и, по заявлению спикера У Вон Сика, проголосовали за отмену военного положения. Согласно ст. 77 конституции Республики Кореи, президент должен поставить в известность парламент о введении военного положения, но парламент может собраться и отменить его.

4 декабря стало известно, что голосование по импичменту президенту Южной Кореи запланировано на 6-7 декабря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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