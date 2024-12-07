Российские военные взяли под контроль Берестки в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 26 БПЛА самолетного типа.
5 декабря российские военные установили контроль над населенными пунктами Сухие Ялы и Пустынка в ДНР. 1 декабря ВС РФ в ходе наступления взяли под свой контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР. 27 ноября Минобороны сообщало, что военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР.
Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.