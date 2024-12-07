Глава МИД Литвы призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия Грузии

Массовые протесты в Грузии начались в ноябре после решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. Протестующие в ответ бросают камни и пиротехнику.