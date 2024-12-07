Глава МИД Литвы призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия Грузии
Западные страны должны запретить поставки оружия Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X.
По его словам, Евросоюз ввел эмбарго на поставки военного снаряжения и оружия для Белоруссии, когда правительство страны силовыми методами подавляло протесты в Минске.
«Мы можем и должны применить аналогичные меры для Грузии», – подчеркнул Ландсбергис.
Массовые протесты в Грузии начались в ноябре после решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. Протестующие в ответ бросают камни и пиротехнику.
5 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против Грузии на фоне продолжающихся уже неделю протестов. Латвия, Литва и Эстония также объявили о введении ограничительных мер против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский тоже сообщил о введении санкций против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.