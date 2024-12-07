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Глава МИД Литвы призвал Запад ввести эмбарго на поставки оружия Грузии

Ведомости

Западные страны должны запретить поставки оружия Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X.

По его словам, Евросоюз ввел эмбарго на поставки военного снаряжения и оружия для Белоруссии, когда правительство страны силовыми методами подавляло протесты в Минске.

«Мы можем и должны применить аналогичные меры для Грузии», – подчеркнул Ландсбергис.

Массовые протесты в Грузии начались в ноябре после решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки. МВД Грузии заявило, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать толпу. Протестующие в ответ бросают камни и пиротехнику.

5 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против Грузии на фоне продолжающихся уже неделю протестов. Латвия, Литва и Эстония также объявили о введении ограничительных мер против тех, кто участвовал в подавлении протестов в Грузии 1 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский тоже сообщил о введении санкций против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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