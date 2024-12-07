Кремль назвал время выхода программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент Путин в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и россиян, рассказали в Кремле. С полуночи 8 декабря и вплоть до окончания программы жители смогут отправить свои вопросы главе государства. По данным Кремля, это можно сделать несколькими способами: через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс- или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение, также предлагается отправить текстовые и видеовопросы через официальные группы в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники».