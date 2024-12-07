Кремль назвал время выхода программы «Итоги года с Владимиром Путиным»
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени, вопросы президенту россияне смогут задать через приложение, соцсети и по телефону, сообщает Telegram-канал Кремля.
Президент Путин в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и россиян, рассказали в Кремле. С полуночи 8 декабря и вплоть до окончания программы жители смогут отправить свои вопросы главе государства. По данным Кремля, это можно сделать несколькими способами: через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс- или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение, также предлагается отправить текстовые и видеовопросы через официальные группы в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники».
На прямой линии и большой пресс-конференции будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина состоялись 14 декабря 2023 г. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине.
6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к предстоящим «Итогам года с Владимиром Путиным» в процессе обработки вопросов широко удалось задействовать искусственный интеллект (ИИ). По словам представителя Кремля, в 2023 г. было прислано несколько миллионов вопросов, которые детально разбирались в течение года.