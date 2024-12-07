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Кремль назвал время выхода программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Ведомости

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени, вопросы президенту россияне смогут задать через приложение, соцсети и по телефону, сообщает Telegram-канал Кремля.

Президент Путин в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и россиян, рассказали в Кремле. С полуночи 8 декабря и вплоть до окончания программы жители смогут отправить свои вопросы главе государства. По данным Кремля, это можно сделать несколькими способами: через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), смс- или ммс-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Кроме того, обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение, также предлагается отправить текстовые и видеовопросы через официальные группы в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники».

На прямой линии и большой пресс-конференции будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина состоялись 14 декабря 2023 г. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к предстоящим «Итогам года с Владимиром Путиным» в процессе обработки вопросов широко удалось задействовать искусственный интеллект (ИИ). По словам представителя Кремля, в 2023 г. было прислано несколько миллионов вопросов, которые детально разбирались в течение года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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