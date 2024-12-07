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Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области

Ведомости

Освобождение Курской области от сил противника произойдет очень быстро, считает врио губернатора региона Александр Хинштейн. Об этом глава региона заявил журналистам.

«Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро», – сказал Хинштейн (цитата по ТАСС). 

После возвращения приграничных территорий властям предстоит огромный объем работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, добавил он. 

Хинштейн в своем Telegram-канале также рассказал, что уже начал знакомство с управленческой командой региона. Сейчас перед властями стоит цель «укрепить систему управления регионом на основе прямого и откровенного диалога с людьми», отметил он. Глава региона подчеркнул, что «красивая картинка и формальные отчеты» не нужны, а даже опасны, а реальные проблемы региона Хинштейн намерен анализировать «не из кабинета, а в общении с людьми, с учетом обратной связи».

Депутат Госдумы Хинштейн 5 декабря был назначен на пост врио губернатора Курской области президентом РФ Владимиром Путиным. В указе Путина решение о смене главы объясняется тем, что предыдущий губернатор – Алексей Смирнов – подал в отставку по собственному желанию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил кадровую перестановку необходимостью кризисного управления в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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