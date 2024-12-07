Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области

Хинштейн в своем Telegram-канале также рассказал, что уже начал знакомство с управленческой командой региона. Сейчас перед властями стоит цель «укрепить систему управления регионом на основе прямого и откровенного диалога с людьми», отметил он. Глава региона подчеркнул, что «красивая картинка и формальные отчеты» не нужны, а даже опасны, а реальные проблемы региона Хинштейн намерен анализировать «не из кабинета, а в общении с людьми, с учетом обратной связи».