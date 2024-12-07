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Эрдоган заявил об отсутствии территориальных претензий к Сирии

Ведомости

Турция не имеет территориальных претензий к Сирии и поддерживает скорейшее урегулирование в республике, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. 

«Ни в одной стране нам не интересен даже камешек. Мы желаем, чтобы наша соседка Сирия обрела мир и спокойствие, к которым она стремилась на протяжении 13 лет», – приводит его слова Hurriyet.

Почти 12 млн сирийцев были вынуждены покинуть свою родину, напомнил Эрдоган. По его словам, «судьба и горе» Турции и Сирии, несмотря на границы, общие, а Анкара продолжит выступать за единство и мир. Сейчас в Сирии наступила «новая политическая и дипломатическая реальность», и именно сирийцы будут решать будущее своей страны, подчеркнул турецкий президент. Он добавил, что Турция не допустит никаких действий, которые могли бы поставить под угрозу ее национальные интересы.

Эрдоган 6 декабря заявил, что предлагал встречу президенту Сирии Башару Асаду, но тот отказался, передавал Hurriyet. Турецкий президент также выразил обеспокоенность продвижением оппозиции к Дамаску и захватом ею сирийских городов.

Наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) началось 27 ноября. Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада. Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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