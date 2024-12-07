Эрдоган заявил об отсутствии территориальных претензий к Сирии

Почти 12 млн сирийцев были вынуждены покинуть свою родину, напомнил Эрдоган. По его словам, «судьба и горе» Турции и Сирии, несмотря на границы, общие, а Анкара продолжит выступать за единство и мир. Сейчас в Сирии наступила «новая политическая и дипломатическая реальность», и именно сирийцы будут решать будущее своей страны, подчеркнул турецкий президент. Он добавил, что Турция не допустит никаких действий, которые могли бы поставить под угрозу ее национальные интересы.