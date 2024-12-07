Эрдоган заявил об отсутствии территориальных претензий к Сирии
Турция не имеет территориальных претензий к Сирии и поддерживает скорейшее урегулирование в республике, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Ни в одной стране нам не интересен даже камешек. Мы желаем, чтобы наша соседка Сирия обрела мир и спокойствие, к которым она стремилась на протяжении 13 лет», – приводит его слова Hurriyet.
Почти 12 млн сирийцев были вынуждены покинуть свою родину, напомнил Эрдоган. По его словам, «судьба и горе» Турции и Сирии, несмотря на границы, общие, а Анкара продолжит выступать за единство и мир. Сейчас в Сирии наступила «новая политическая и дипломатическая реальность», и именно сирийцы будут решать будущее своей страны, подчеркнул турецкий президент. Он добавил, что Турция не допустит никаких действий, которые могли бы поставить под угрозу ее национальные интересы.
Эрдоган 6 декабря заявил, что предлагал встречу президенту Сирии Башару Асаду, но тот отказался, передавал Hurriyet. Турецкий президент также выразил обеспокоенность продвижением оппозиции к Дамаску и захватом ею сирийских городов.
Наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) началось 27 ноября. Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму. Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада. Сирийская армия совместно с российскими военными отражают атаку боевиков.