Канцелярия Башара Асада опровергла его визиты в другие страны

5 декабря боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город страны Хаму. Посольства России и КНР в Сирии 6 декабря предупредили своих граждан об опасности, в связи с чем просили покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты.