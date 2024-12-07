Канцелярия Башара Асада опровергла его визиты в другие страны
Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске и не покидал страну. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера в своем Telegram-канале.
«Некоторые зарубежные СМИ передают слухи и ложные новости об отъезде президента Башара Асада из Дамаска или про его тайные визиты в ту или иную страну. Канцелярия президента опровергает все эти слухи», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Асад продолжает выполнять свою работу и решает национальные задачи из Дамаска.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Целью нападения стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший город страны Алеппо.
5 декабря боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»