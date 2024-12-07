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Лавров: появление лидера сирийской оппозиции на CNN вызывает вопросы

Ведомости

Появление лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммада аль-Джулани на телеканале CNN вызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Я не видел всё интервью, не слышал и не читал, я только знаю, что ему предоставили площадку CNN. Это канал, который известен тем, что он близок администрации [президента США] Джо Байдена», – отметил Лавров.

По его словам, когда началась эскалация в Сирии, администрация Байдена по определенным каналам сообщила российской стороне, что США по-прежнему считают «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической организацией не только потому, что она находится в террористическом списке ООН, а из-за того, что она находится в таком же списке в Вашингтоне.

6 декабря Абу Мухаммад аль-Джулани в интервью CNN назвал целью оппозиции свержение президента Сирии Башара Асада. Лидер группировки уточнил, что намерен создать правительство, основанное на институтах и «совете, избранном народом».

Наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» началось 27 ноября. Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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