Лавров: появление лидера сирийской оппозиции на CNN вызывает вопросы

По его словам, когда началась эскалация в Сирии, администрация Байдена по определенным каналам сообщила российской стороне, что США по-прежнему считают «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической организацией не только потому, что она находится в террористическом списке ООН, а из-за того, что она находится в таком же списке в Вашингтоне.