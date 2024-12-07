Лавров: появление лидера сирийской оппозиции на CNN вызывает вопросы
Появление лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммада аль-Джулани на телеканале CNN вызывает вопросы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Я не видел всё интервью, не слышал и не читал, я только знаю, что ему предоставили площадку CNN. Это канал, который известен тем, что он близок администрации [президента США] Джо Байдена», – отметил Лавров.
По его словам, когда началась эскалация в Сирии, администрация Байдена по определенным каналам сообщила российской стороне, что США по-прежнему считают «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической организацией не только потому, что она находится в террористическом списке ООН, а из-за того, что она находится в таком же списке в Вашингтоне.
6 декабря Абу Мухаммад аль-Джулани в интервью CNN назвал целью оппозиции свержение президента Сирии Башара Асада. Лидер группировки уточнил, что намерен создать правительство, основанное на институтах и «совете, избранном народом».
Наступление сирийских повстанцев во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» началось 27 ноября. Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря боевики захватили четвертый по величине город страны Хаму.