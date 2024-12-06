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Лидер сирийских боевиков назвал целью свержение Асада

Ведомости

Цель оппозиции заключается в свержении президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил CNN лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани.

«Когда мы говорим о целях, целью революции остается свержение этого режима. У нас есть право использовать все доступные средства для достижения этой цели», – уточнил он.

Лидер группировки добавил, что намерен создать правительство, основанное на институтах и «совете, избранном народом».

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Целью нападения стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.

5 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзная им Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город в Сирии Хама. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии и поддерживает постоянный диалог с властями страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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