Лидер сирийских боевиков назвал целью свержение Асада
Цель оппозиции заключается в свержении президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил CNN лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани.
«Когда мы говорим о целях, целью революции остается свержение этого режима. У нас есть право использовать все доступные средства для достижения этой цели», – уточнил он.
Лидер группировки добавил, что намерен создать правительство, основанное на институтах и «совете, избранном народом».
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Целью нападения стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
5 декабря боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзная им Свободная сирийская армия захватили четвертый по величине город в Сирии Хама. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии и поддерживает постоянный диалог с властями страны.