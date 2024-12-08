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За ночь над пятью регионами РФ сбили 46 беспилотников

Ведомости

В ночь на 8 декабря российские силы ПВО уничтожили и перехватили 46 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Наибольшее число дронов – 17 – было уничтожено над Белгородской областью, еще 12 – над Курской. Над Ростовской областью было сбито семь беспилотников, над Воронежской – шесть, а над Астраханской – четыре.

Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

5 декабря стало известно, что средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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