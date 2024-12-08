За ночь над пятью регионами РФ сбили 46 беспилотников
В ночь на 8 декабря российские силы ПВО уничтожили и перехватили 46 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Наибольшее число дронов – 17 – было уничтожено над Белгородской областью, еще 12 – над Курской. Над Ростовской областью было сбито семь беспилотников, над Воронежской – шесть, а над Астраханской – четыре.
Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военнослужащие взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
5 декабря стало известно, что средствами противовоздушной обороны России за сутки сбиты 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.